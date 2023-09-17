أحمد الفيشاوي بفيلم جديد وتعاون ثالث مع هذا المخرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد الفيشاوي خلال الأيام الماضية عن بدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد “عادل مش عادل”، من خلال حسابه الخاص بـ”إنستغرام” حيث نشر الفيشاوي مجموعة صورًا له وهو يقرأ السيناريو الخاص بالفيلم وعلّق قائلً: “بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا اول يوم تصوير فيلم ” عادل مش عادل “، قصه و سيناريو و حوار أدهم سعيد و حسام كمال، انتاج : Algorio film production، منتج منفذ بجه إخراج : أحمد يسري”.

ويعد الفيلم السينمائي الجديد “عادل مش عادل” هو التعاون الثالث بين الفنان أحمد الفيشاوي والمخرج أحمد يسري في السينما، حيث جاء أول تعاون سينمائي بينهما في عام 2007 من خلال فيلم “45 يوم” والذي شارك في تأليفه المخرج أحمد يسرى مع صلاح سرحان وكتب السيناريو والحوار للفيلم محمد حفظي، وشارك في بطولته كل من هشام سليم، وعزت أبو عوف وغادة عبد الرازق.

وفي عام 2021 جاء تعاونهما الثاني في السينما من خلال فيلم “ريتسا” من تأليف معتز فتيحة وشارك في بطولته الفنانون محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أمير المصري، كارولين عزمي ومريم الخشت.

وكان آخر الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان أحمد الفيشاوي هو فيلم “رهبة”، الذي شارك في بطولته أمام كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين ومحمود البزاوي والفيلم من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.