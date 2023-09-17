شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أسامة أنور عكاشة: مكتبة أبى مليئة بأعمالٍ لم تعرض بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نسرين عكاشة؛ ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، عن أن مكتبة أبيها الراحل زاخرة بالأعمال التي لم تر النور بعد، فكلما فتشت وقرأت وجدت أعمالاً منها ما لم يكتمل كمعالجات لأعمال تليفزيونية وأخرى مكتملة، ومنها "راجعين يا هوى" و"الباب الأخضر" و"الإسكندرانى".

وأكدت "عكاشة" فى تصريح لـ"الخليج 365" أنها مطمئنة لرؤية المخرج خالد يوسف لفيلم "الإسكندرانى" قائلة: "عشان عارفة إمكانية خالد يوسف الفنية ورغبته فى الحفاظ على رؤية الكاتب أسامة أنور عكاشة"، والذى حرص على توجيه الدعوة لها لحضور التصوير والاطلاع على كل ما هو جديد يخص العمل.

فيلم "الاسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف .

وكان قد قال المخرج خالد يوسف خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الفيلم: أحمد العوضي فاجأني بأدائه في الدور ، فقد قدم مستوي عالي جداً من التمثيل ، فنحن اليوم في اليوم الثالث من تصوير الفيلم وحقيقي تفاجأت به، خاصة أن هذا الفيلم هو التجربة السينمائية الأولي للعوضي ، وأنا أتوقع أنه سيكون بطل مهم جداً في تاريخ السينما المصرية ، وأحمد العوضي كنت أفكر فيه من وقت سره الباتع ولكنه كان مشغول حينها بمسلسله ، فكان لي الشرف أن أقدم لأول مرة في السينما.