شكرا لقرائتكم خبر عن كان متزوجًا من كاتى بيرى.. راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الممثل الكوميدى البريطانى راسل براند، اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسى والإساءة، بناء على ادعاءات عدد من النساء، وحسب ما ذكره موقع "صنداى تايمز"، فإن 4 نساء عرفن "براند" على مدار 7 سنوات فى ذروة شهرته، يتهمنه بالاعتداء الجنسى عليه، لكن لم يحدد المصدر ما إذا كانت أى من النساء قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة ضد الزوج السابق للمغنية الأمريكية كاتى بيري.

وحسب التقرير، فإن الحوادث المزعومة وقعت بين عامى 2006 و2013، مضيفة أن اثنتين من الأربعة قالتا إن الاعتداءات عليهما وقعت فى لوس أنجلوس.



راسل براند

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فإن أكثر الادعاءات إثارة للصدمة هى "علاقته الجنسية مع تلميذة مجهولة تبلغ من العمر 16 عاما وتعرف باسم أليس"، وتقول أليس إن الممثل الكوميدى كان حينها يبلغ من العمر 30 عاما، وكان يشير إليها باسم "الطفلة"، وأرسل سيارة إلى مدرستها الثانوية لاصطحابها إلى منزله.

وأوضحت أن علاقتهما استمرت 3 أشهر، مبرزة أنه كان فى البداية ساحرًا ومنتبهًا للتفاصيل الصغيرة، لكنه أصبح فى النهاية مسيئًا عاطفيًا وجنسيًا، وذكرت أليس أنه كان يطلق عليها أحيانا لقب "دميتى الصغيرة"، وكان يطلب منها أن تقرأ له مقاطع من رواية "لوليتا"، التى تتحدث عن أستاذ مهووس بالفتيات قبل بلوغهن.

ومن جانبه، نفى راسل براند، ارتكاب أى مخالفات جنائية، وفى تسجيل مصور نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قال براند إن "الاتهامات تتضمن سلسلة من الهجمات الشنيعة والعدوانية للغاية فضلًا عن بعض الأمور الغبية جدا".

وأضاف: "لكن وسط هذه السلسلة من الهجمات المذهلة.. هناك بعض الادعاءات الخطيرة للغاية التى أدحضها تماما"، قائلًا: "تتعلق هذه الادعاءات بالوقت الذى كنت أمارس فيه العمل العام، عندما كنت أظهر فى الصحف طوال الوقت، وكذلك فى الأفلام".