بالفيديو – ذا روك يفاجئ زوجته بيوم ميلادها: “أنتِ فرحٌ نقيّ وحبٌ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم العالمي دواين جونسون المعروف بـ”ذا روك”، فيديو يوثق لحظات عائلية مميزة، أثناء احتفاله بذكرى ميلاد زوجته المغنية لورين هاشيان، التي أتمت الـ39 عاماً.

ونشر “ذا روك” على حسابه في موقع إنستغرام، الفيديو المرفق بتعليق يعكس شخصيته المرحة؛ حيث سخر من صوته خلال أداء أغنية أعياد الميلاد، ووجه رسالة رومانسية لزوجته، قائلًا: “أنتِ فرحٌ نقيّ وحبٌ، ونحن ممتنون جداً لأنك وُلِدتِ”.

ويُظهر الفيديو عائلة النجم وهي مجتمعة للاحتفال، والبالونات تملأ المكان، فيما يضع هو قالب الحلوى أمام زوجته لتطفئ الشمعة.

يشار إلى أن “ذا روك” تزوج من لورين هاشيان، وأنجب منها ابنتهما الأولى “جاسمين” في ديسمبر عام 2015، وابنتهما الثانية “تيانا” في أبريل عام 2018.

وكان قد تزوج من منتجة الأفلام داني جارسيا، عام 1997، وأنجب منها ابنته سيمون أليكساندرا عام 2001، قبل اتخاذهما قراراً بالانفصال عن بعضهما عام 2007.

ومن المعروف أن النجم الشهير يشارك دائماً لحظاته الجميلة مع عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد نشر سابقاً أيضاً عدة صور يوثق الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغيرة تيانا. وأظهرت الصور الأجواء المبهجة في عيد ميلاد الصغيرة الرابع، كما ظهر “ذا روك” وهو يطعم ابنته ويحملها ويركض وراءها، ويشاركها تفاصيل لحظاتها السعيدة.