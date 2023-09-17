باغته بقدراته الفنية.. خالد يوسف عن أحمد العوضي:”سيكون من أهم نجوم السينما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج خالد يوسف أنه يراهن على قدرات الممثل المصري أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد “الإسكنراني”، مؤكداً أن العوضي باغته بقدراته الفنية مع أول يوم تصوير، وأشار إلى أن الفنان الشاب سيصبح قريباً واحداً من أهم نجوم السينما المصرية.

وأضاف خالد يوسف في المؤتمر الصحفي للفيلم: أحمد العوضي فاجأني وعامل مستوى رائع وبنقدم بطل جديد للسينما، وأنا أتوقع أنه سيكون بطلاً مهماً جداً في تاريخ السينما المصرية، وأحمد العوضي كنت أفكر فيه منذ وقت سره الباتع ولكنه كان مشغولاً حينها بمسلسله، فكان لي الشرف أن أقدمه لأول مرة في السينما.

وأكد خالد يوسف أنه حافظ على رسالة أسامة أنور عكاشة في فيلم الإسكندراني، قائلًا: احتاج الأمر لبعض التكثيف، كثفنا الحكاية وحدثناها على متغير حاصل على الافتتاح الاقتصادي، أسامة هيبقى مرتاح لو كان هو اللي هيقدمه دلوقتي هيعمله كدة وهيحدثه، رؤية أسامة أنور عكاشة، في عناصر كتير في الفيلم مكنتش موجودة في الرواية في السبعينات، حافظت على محتوى الراجل والرسالة اللي عايز يقدمها.

وأضاف: أنا براهن على أسامة أنور عكاشة، براهن على فهم دقيق للواقع وفهم الناس، والناس نفسها تشوف إيه.

قال أحمد العوضي: سعيد بتقديمي عمل مع خالد يوسف، ومن سوء حظي إني لم يسبق لي التعاون معه من قبل، وسعيد بوجود النجوم الكبار في الفيلم، وإن شاء الله هتشوفوا فيلم كبير وضخم، وكل اللي الجمهور حابب يشوفوا هتشوفوه في الفيلم.

وحضر أبطال فيلم الإسكندراني المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة تفاصيل العمل وتقديم أبطاله، وكان على رأس الحضور المخرج خالد يوسف مخرج الفيلم والفنان حسين فهمي والفنان أحمد العوضي والفنان بيومي فؤاد والفنان محمود حافظ والفنانة زينة إلى جانب حضور الإذاعية نسرين عكاشة ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة.

والعمل مأخوذ عن رواية أنور عكاشة، ويشهد أول تعاون بين أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف بعد عودته للسينما بعد غياب طويل.