كندة علوش تقتحم بوليوود بـYellow Bus.. وتتألق في العرض العالمي الأول للفيلم في تورنتو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة كندة علوش متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” تفاصيل إطلالتها على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلمه “Yellow Bus” ضمن مسابقة “Discovery” بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وعلقت كندة على الصور قائلة: “على السجادة الحمراء لفيلمنا الأتوبيس الأصفر بمهرجان تورنتو السينمائي”، ولاقت الصور والتعليق إعجاب وتهنئة متابعيها وعدد كبير من المشاهير ومنهم: شكران مرتجى وسوزان نجم الدين، وشام الذهبي وظافر العابدين والإعلامية ريا أبي راشد التي علقت قائلة: “الجميلة والموهوبة كندة علوش”، ومنى زكي التي علقت بقولها: خطيرة ما شاء الله.

يذكر أن الفيلم هو أول مشاركة للنجمة السورية كندة علوش ببطولة أفلام بوليوود، ويعد الفيلم تجربة استثنائية تتناول قضايا إنسانية كالأمومة والهوية والاغتراب، تجتمع خيوطها في قصة طفلة عمرها ٦ سنوات تفارق الحياة من شدة الحرارة بعد أن نامت في حافلة المدرسة دون أن ينتبه لها أحد.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من تانيشا شاترجي في دور “الأم”، وأميت سيال بدور “والد الفتاة”، إلى جانب كندة علوش في دور “مالكة المدرسة”.

وتم تصوير الفيلم في مدينة أبو ظبي ويعد الفيلم بمثابة أول تجربة إخراجية لأول عمل روائي طويل للمخرجة ويندي بيدنارز، ومن إنتاج المنتجة الأردنية ناديا عليوات.