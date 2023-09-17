لهذا السبب تخلت ميغان ماركل ماركل عن خاتم الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن كثرت الشائعات حول تدهور علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بسبب ظهور الأخيرة بدون خاتم الزواج، كشفت مجلة “PEOPLE” البريطانية أن خاتم الزواج يتم إصلاحه حالياً بعد أن انفصل أحد الأحجار عنه، وليس هناك أي علاقة للخلافات بالأمر.

وكانت عدسات الباباراتزي قد رصدت ميغان في شهر آب/ أغسطس المنصرم من دون خاتم زواجها، ومنذ ذلك الحين كثرت الشائعات التي تحدثت عن خلافات وصلت إلى حد الطلاق بينها وبين زوجها هاري.

ووصل الأمر إلى حد تردد أنباء حول طلاق دوق ودوقة ساسكس، وما دعم هذه الأنباء وجعلها تصبح الأكثر رواجاً حول العالم، ظهور كل من هاري وميغان بشكل منفصل في أكثر من مناسبة.

حيث ظهر الأمير هاري في اليابان برفقة صديقه ناتشو فيغيراس، وفي نفس الوقت شوهدت ميغان في عدة مناسبات اجتماعية بمفردها أيضاً، لكن ظهورهما مؤخراً معاً في ألمانيا، وحضور بطولة دورة الألعاب الأوليمبية من دون خاتم الزواج، إنما في لحظات مميزة جمعتهما؛ ينفي كل تلك الشائعات ويؤكد ما ذكرته مجلة “PEOPLE”.

وفي سياق منفصل، حرص الأمير هاري على تذكر جدته الملكة إليزابيث وإحياء ذكرى وفاتها؛ وذلك من خلال زيارة قبرها يوم الجمعة 8 من سبتمبر الحالي، في أثناء زيارته لبريطانيا لحضور حفل توزيع الجوائز السنوية لمؤسسة الطفل الملهم WellChild، وهي مؤسسة خيرية تفيد الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، التي دعمها لأكثر من عقد من الزمان.

وتوجه دوق ساسكس، إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور «حيث تزوج من ميغان ماركل في مايو 2018» للقيام بزيارة خاصة.

وبينما أكد مصدر ملكي لـPeople، أن بعض أفراد العائلة المالكة زاروا الكنيسة في الذكرى السنوية، إلا أن هاري لم يلتقِ والده الملك تشارلز أو شقيقه الأمير ويليام خلال زيارته لإنجلترا.