يمان الحاج تحقق نجاحاً لافتاً بأول أغنية لها 90s kid - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية يمان الحاج أول أغنية لها التي حملت عنوان 90s kid من كلماتها وألحانها ومن توزيع زاف اما اخراج الكليب فكان للمخرج إيلي فهد.

وحققت الاغنية اصداءً ايجابية كبيرة اذ نالت اكثر 800 الف مشاهدة بأيام قليلة اضافة الى الاف الاعجابات ومئات التعليقات المثنية على هذا العمل البعيد عن كل الاعمال الباقية على الساحة الفنية اذ ان يمان تسعى للتميّز والتفرد بمسيرة لا تشبه غيرها من النجوم.

يذكر ان يمان قد شاركن في برنامج "ذا فويس" ووصلت الى مرحلة النصف نهائي اضافة الى انها ابنة الفنانة العريقة فاديا طنب الحاج.