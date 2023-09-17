كارمن لبس تفاجئ الجمهور بهذا الخبر وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن انضمامها إلى فريق عمل مسلسل "2024"، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر بشخصية رسمية التي جسدتها في مسلسل "2020" الذي عُرض قبل 3 سنوات وكان وقتها من بطولة المسلسل نادين نسيب نجيم وقصي خولي، اما هذا الجزء سيجمع نادين بالممثل السوري محمد الأحمد ويتألف من 15 حلقة فقط.
وشاركت كارمن فيديو ظهرت فيه بشخصيتها التي ادتها في "2020" وعلقت بالقول: "احذروا مين راجع" وعبر الجمهور عن سعادته باستكمال هذه الشخصية في الجزء الثاني من العمل.
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