ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة هيفا ماجيك زواجها وشارك فيديو على صفحتها الخاصة على تيك توك من عقد القران وظهرت في المحكمة وهي توقع وثيقة الزواج بينما أخفت ملامح العريس الذي لم يكشف عن هويته كما شاركت صورة لخاتمها الماسي الذي يبدو انه كلف الاف الدولارات وعلقت مشيرة الى انها لم تستوعب انها دخلت القفص الذهبي.
يذكر ان هيفا ماجيك كانت قد عاشت عدة قصص حب ابرزها كان مع الشاب ربيع الا انهما انفصلا وتزوج هو من شابة اخرى تدعى حنين بينما هيفا أكملت حياتها ووجدت شريكها.
كانت هذه تفاصيل خبر زواج هيفا ماجيك يفاجئ الجميع ومن هو سعيد الحظ؟ - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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