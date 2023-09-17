ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري عمرو والكد على الوضع الاجتماعي والسياسي وكشفه عن رأيه الخاص على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وكتب: "تنزل مظاهرة تنحبس، تدعو لاضراب تنحبس، تشتغل في حملة مرشحك تنحبس، تدعم مرشح اختارته تنحبس
تعترض تنحبس تقول رأيك تنحبس تبدع بأي شكل في المقاومة السلمية تنحبس.
كل اختيارات المشاركة الايجابية اصبحت رهينة الحبس. مثل ما حدث في انتخابات ٢٠١٨ وكذلك استفتاء ٢٠١٩.
والنتيجة هي ما نرى اليوم."
ومن المعروف ان عمرو واكد منخرط في الاحداث السياسة ودائما ما يعلق على المواضيع على حسابه مما يعرضه للكثير من الانتقادات في بعض الاحيان.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو واكد يرفع الصوت: كل اختيارات المشاركة الايجابية اصبحت رهينة الحبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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