ألين لحود تستذكر والدتها سلوى القطريب في عيد ميلادها بفيديو مؤثر

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الفنانة اللبنانية ألين لحود والدتها الفنانة الراحلة سلوى القطريب في عيد ميلادها وشاركت فيديو لمقتطفات من حديث للفنانة الراحلة وعلقت عليه كاتبة : "عيد ميلاد سعيد يا ملكتي في الجنة سلوى القطريب"

سلوى القطريب أو "سيدتي الجميلة" (My Fair Lady) كما لُقّبت، رحلت باكراً، تاركة الكثير من البصمات الحلوة بالفن الجميل الذي قدمته، وغابت بالجسد ال انها حاضرة في وجدان إبنتها الفنانة ألين لحود وقلبها وزوجها المنتج ناهي لحود، الذي يمثّل الوفاء لزوجته، فكانت رفيقته ولا زالا يستذكرانها في كل مناسبة او عيد.

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