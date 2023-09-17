شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يختتم حفلاته بـ أوروبا اليوم بحفل غنائى فى مالمو بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان حمزة نمرة اليوم اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر حفلاً غنائيًا في مالو بالسويد، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد أن أحيا عددًا من الحفلات في جولته الفنية التى كانت بأمريكا وفرنسا وهولندا.

وطرح الفنان حمزة نمرة أغنية جديدة بعنوان "يا سفينة" ضمن أغاني ألبومه الذي يحمل اسم "رايق"، عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي وجاءت أغنية "يا سفينة" من كلمات محمود فاروق ألحان حمزة نمرة توزيع وميكساج كريم عبد الوهاب جيتار مصطفي أصلان، ناي وكولة محمد عاطف

وتقول كلماتها"مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات، وسنين جوّه صورة، وشريط ذكريات، وشكلك الملخبط، وعقلك لما خطط، يتنطط قلبك يزقطط، لما قالتلك حبيبي، أحلامك مش مقاسك، لأ دي أكبر نمرتين تلاتة، ماشي وانت مش خايف كالعادة، مجنون معجون بمية العفاريت محبوس، مستنني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس، أيام ما كنت تقدر، وتعدي ليلة كاملة، من غير ما تشوف كابوس، مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطاني