تغريم شيرين عبد الوهاب 3 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف الفنانة شيرين سيد محمد عبد الوهاب الشهيرة بـ "شيرين عبد الوهاب" فى تعديل الحكم المستأنف والزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن نفسها لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدلا من 5 ملايين جنيها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة فى القضية الشهيرة إعلاميا ب " قضية شيرين ورتانا".

كما أيدت المحكمة ما سبق من أحكام منها إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع 5 ملايين أخرى بصفتها الممثل القانونى لشركة (لامير للإنتاج الفني) قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المبرم بين لامير المملوكة لشيرين عبد الوهاب وبين روتانا.

ورفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية للمرة الثانية طلب محامى شيرين عبد الوهاب إدخال شركة ذى بيسمنت ريكوردز المملوكة للموزع حسن الشافعى والمنتج محمد الشاعر طرفا فى القضية.

وسبق أن نفى الممثل القانونى لشركة " ذى بيسمنت ريكوردز" المملوكة للموزع حسن الشافعي ومحمد الشاعر فى بيانا صحفيا ما تردد بالمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي بتغريم الشركة - على غير الواقع - 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحكم قضائي على خلفية ازمة الفنانة شيرين عبد الوهاب روتانا.

وقال الممثل القانوني لشركة الشافعي والشاعر: "شركة ذي بيسمنت ريكوردز– بموجب هذا البيان الإعلامي – توضح موقفها القانوني من القضية رداً على الاشاعات التي طالتها بدون حق وتأكد أنها سوف تأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص قد يروج لإشاعات أو أخبار قد تمس بسمعة شركة ذي بيسمنت ريكوردز".

واختتم البيان: "تحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية نحو الفنانة شيرين عبد الوهاب جراء ما يتم ترويجه من إشاعات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة".

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