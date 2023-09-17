شريهان تشارك جمهورها مقطع فيديو لشقيقها الراحل عمر خورشيد

شاركت الفنانة شريهان جمهورها مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري" لشقيقها الفنان الراحل عمر خورشيد عازف الجيتار، وظهر بمقطع الفيديو من خلال لقاء تلفزيوني نادر تم تصويره عام 1972 وهو يعزف على آلة الجيتار وشاركه بالحلقة الفنان عبد المنعم إبراهيم والفنان هاني شاكر في بداياته الفنية.

الصورة عبر خاصية الستوري لحساب الفنانة شريهان على إنستغرام الصورة عبر خاصية الستوري لحساب الفنانة شريهان على إنستغرام

وخلال الفترة الماضية كان قد تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو والذي أظهر من خلاله الفنان الراحل عمر خورشيد قدراته وموهبته الفنية في العزف على آلة الجيتار من خلال تقديم مختلف أنواع الموسيقى عن طريق آلة الجيتار فقط.

أبرز المعلومات عن الفنان عمر خورشيد

ويعد الفنان عمر خورشيد واحدًا من أشهر الموسيقيين والعازفين على آلة الجيتار، وقد كون عدداً من الفرق الموسيقية، كما شارك بالعزف مع كبار الفنانين مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد وأخرون في حفلاتهم الغنائية ويعد هو أول من أدخل آلة الجيتار لفرق الموسيقى الشرقية.

وعلى مستوى السينما شارك الفنان عمر خورشيد في عدد من الأفلام السينمائية بالتمثيل وصلت إلى ما يتجاوز الـ25 فيلماً سينمائياً بدأها منذ عام 1971 حينما شارك بفيلم "إبنتي العزيزة" أمام الفنانة نجاة والفنان رشدي أباظة وجسد من خلال الفيلم شخصية "سامي" وكانت آخر الأفلام السينمائية التي شارك بها هو فيلم "العرافة" والذي عُرض عام 1981 ومن بطولة مديحة كامل، محمود المليجي، كما وضع الموسيقى التصويرية والألحان لما يتجاوز الـ60 فيلمًا سينمائيًا منذ عام 1971 وحتى عام 1982 من خلال فيلم "الخبز المر" والذي تم عرضه بعد وفاته، ورحل عن عالمنا في 29 مايو عام 1981 عقب حادث سيارة مروع أودى بحياته.

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