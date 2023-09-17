شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمهرجان القاهرة الدولى للمونودراما.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر، المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءً، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، ولفيف من المسرحيين.

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، چورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب .

بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.