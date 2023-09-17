محمود حميدة يطلق حسابه الرسمي عبر «إنستغرام»

نشر الفنان محمود حميدة فيديو عبر «إنستجرام»، يعلن فيه حسابه الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير. وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو بنفسه، ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ونفى صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه. وعلق على الفيديو قائلا: «هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على انستجرام.. وأي صفحة أخرى لا تمثلني وغير تابعة لي». قد يهمك أيضا: محمود حميدة يختتم فعاليات مهرجان المسرح التجريبي في دورته الـ 30 محمود حميدة يؤكد أن سيلجأ للقضاء للحصول على حقوقه في فيلم "هارلي"

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