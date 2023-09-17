ميريهان حسين تكشف سر عدم زواجها

كشفت الفنانة ميريهان حسين، سبب عدم زواجها حتى الآن، ومواصفات شريك حياتها، وكيف تحافظ على جمالها، إلى جانب العديد من الأمور وعن سبب عدم زواجها؛ قالت ميريهان حسين: “عشان أنا بحب الروقان، ومبحبش النكد، ومبحبش الزعل، وبحترم مساحتي الشخصية، وبحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما بقت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي، ولسه مالقيتش الراجل اللي مايخذلنيش في حاجة من دول”.

وأكدت ميريهان حسين، أن دائرة معارفها قليلة، موضحة: “عموما أنا مابدخلش ناس كتير في حياتي، لكن ممكن الناس اللي شايفيني صح، اللي بيقدروني، واللي أقدر أكون على طبيعتي معاهم، واللي في ضهري، ومعايا في الحلوة والمرة، اللي يحفظوا الأسرار، واللي أثق فيهم، مع إني أعتقد إن بقى صعب جدا جدا تثق في حد وتديله الأمان؛ لإن أي صاحب ممكن يتحول لعدو، لأسباب تخصه”.

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