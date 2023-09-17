فن ومشاهير

داليا مبارك تخسر جدّتها: “الحمد لله له ما اعطى وله ما اخذ”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت داليا مبارك، وفاة جدتها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، إذ نعت الفنانة وفاة جدتها قائلة: “انا لله و انا اليه راجعون جدتي في ذمة الله”.

وبعد ان تلّقت تعليقات عديدة من الجمهور الذي قام بتعزيتها قالت داليا: “جزاكم الله خير لكل من عزاني ولا اراكم الله مكروه في عزيز الحمد لله له ما اعطى وله ما اخذ”.

الجدير ذكره أن داليا مبارك كانت قد أطلقت قبل أيام أغنية جديدة بعنوان “ما فقدتك” كلمات خالد  الغامدي، ألحان سلطان خليفه (حقروص)، توزيع هشام السكران، مكس وماستر جاسم محمد.

وتُعد أغنية “ما فقدتك” هي الرابعة من البوم داليا الجديد ١١.١١ بعد أغنيات “حالة نفسية”، “تشتاق روحي”، “مرة عن مليون”، حيث تعتمد الفنانة السعودية سياسة طرح الأغنيات بطريقة منفردة وتباعًا خاصة أن الألبوم يضم تجارب موسيقية متنوعة، ومفاجآت فنيّة وأغنيات تمثّل مختلف اللهجات العربية ، ما يوفر للمستمعين تنوّعاً مميّزاً.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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