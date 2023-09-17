هيفاء وهبي تحضر لفيلمها الجديد.. وهذا النجم يشاركها البطولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التحضير لفيلمها السينمائي الجديد، بعد النجاح الذي حققه فيلم “رمسيس باريس”.

وكشف مصدر من داخل العمل أن الفنان بيومي فؤاد سيشارك هيفاء وهبي بطولة الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان “جوري”، كاسم مبدئي، وأن النجمة اللبنانية بدأت جلسات التحضير مع المخرج مرقس عادل، ومؤلف العمل هيثم سعيد، استعداداً لبدء التصوير خلال الفترة القادمة.

يذكر أن هيفاء وهبي قدمت خلال العام الماضي فيلمين حققا نجاحاً كبيرًا وإيرادات عالية في شباك التذاكر وهما “أشباح أوروبا” مع الفنان أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وياسر الطوبجي وعباس أبو الحسن، و”رمسيس باريس” بمشاركة كل من محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون.

ودارت أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي تعيش حالة من النشاط الفني المكثف، إذ أحيت خلال موسم صيف ٢٠٢٣ حفلات عدّة في أكثر من بلد عربي وأجنبي. كما تحصد نجاح أغنيتها الجديدة “ما بضعفش” التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدورها.

وأغنية “ما بضعفش” هي من كلمات عمرو المصري وألحان سامر ابو طالب وتوزيع سليمان دميان، وحملت دعوةً لتقدير الذات وتُرجمت من خلال الكليب الذي صوّره المخرج إيلي فهد، بفكرة بسيطة سلطت الضوء على مراحل التحرّر من العلاقات السامة بمشاهد تعبيريّة مميّزة ومُبهرة نالت إعجاب الجمهور.