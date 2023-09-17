بعد انتهاء عرضه.. أزمة جديدة تطال مسلسل “سفاح الجيزة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمجرد انتهاء عرض مسلسل “سفاح الجيزة” برزت على السطح أزمة كبيرة بين مطربي أغنية “عتمة” تتر المسلسل على الرغم من النجاح الذي حققته الأغنية لتي تؤديها سمر طارق وكريم عماد الشهير بـ”الوايلي”، حيث خرج الأخير وحذر من التعامل مع المطربة، مشيرًا إلى أنه لن يتعامل معها مرة أخرى لعدم احترافيتها ومهنتيها، إلى جانب محاولاتها إنكار أي دور له بداية من تعاونهما في تتر مسلسل “الهرشة السابعة”.

وكتب كريم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مساء الفل.. مبسوط إن سفاح الجيزة خلص وكنت مستني اللحظة دي عشان أقول حاجة مهمة، دي آخر مرة في حياتي هتعامل فيها مع سمر طارق، لأسباب كتيرة جدًا أولها عدم الاحترافية والمهنية، وثانيها محاولاتها في إنكار أي دور ليا في أي حاجة لدرجة توصل إنها بتكدب كدب صريح في الانترفيوز لمجرد إنها تدي كريدت لنفسها على حاجة معملتهاش”.

وتابع: “وأنا بكتب دلوقتي حسيت إن كمية المواقف اللي مش لطيفة واللي هي كانت السبب فيها أو الإدارة بتاعتها السبب فيها على مدار السنة اللي فاتت كلها سواء في تراك لو بتاع الهرشة السابعة أو عتمة كتيرة أصلا على أني أشرحها أو أتكلم عنها.. فهكتفى بأني أحذر صحابى البروديوسرز منها وخلاص.. وبجد بتمنى الظروف متستدعيش أقعد أحكي كل موقف حصل فيه إيه عشان مش دا اللي حابب أكون بضيع وقتي فيه الفترة الجاية”.