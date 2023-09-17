“إحنا بنخاف منك”.. غادة عبد الرازق تكشف علاقتها بجمهورها وتؤكد: “صراحتي أذيتني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بتعليقات الجمهور لها بعد نجاح حكاية “تحت الحزام”، من مسلسل “حدث بالفعل”، كما تحدثت عن صراحتها الشديدة مع الجمهور، قائلة: “صراحتي ساعات كانت مؤذية وأذتني شخصيًا”.

وقالت غادة في تصريحات صحفية جديدة لها: “فيه ناس بتقولي إنتِ حوت تمثيل وفيه ناس تقولي إنتِ غول تمثيل، وفيه ناس تقولي إنتِ الشخصية بتركبك لدرجة إن إحنا بنخاف منك.. وكل الجمل دي بتخليني أتمسك أكتر بالشيء اللي أنا بحبه”.

وعن متابعتها لتعليقات الجمهور دائمًا، قالت: “بحب أسمع التعليقات.. أنا لازم أسمع من جمهوري كل شوية.. أنا بحبك إنتِ شاطرة إنتِ لسه ممثلة محتفظة بالرونق اللي إنتِ فيه لازم أسمع ده، لإني لولا الجمهور بيقولي كده معرفش أكمل”.

واستكملت غادة حديثها قائلة: “الجمهور بيقولي إنتِ ممثلة هايلة وشاطرة وبنحب شخصيتك وحبك لبنتك وأحفادك، وبنحب إن أنتِ بتظهري على حقيقتك، وبنحب إن إنتِ صريحة، وساعات صراحتي مؤذية وأذيتني شخصيًا”.

وعن تعرضها لمشكلات شخصية، قالت: أنا بني آدمة زي أي حد وعندها مشاكل زي أي حد، وممكن أمر بأزمة مالية زي أي حد.. وممكن أتعب وأروح المستشفى زي أي حد وممكن أكون قاعدة في البيت عندي حالة اكتئاب ولامة شعري وقاعدة على الكنبة.. وممكن أقعد على الكنبة لمدة أربعة أيام ولا استحميت ولا قمت.