محمود حميدة يعلن عن هذا الخبر السار لجمهوره على السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علن الفنان محمود حميدة عن انضمامه حديثاً لموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور الشهير “إنستغرام”، حيث نشر مقطع فيديو أعلن من خلاله عن أن هذا الحساب هو الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير.

وظهر حميدة في الفيديو بنفسه، ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على “إنستغرام”، ونفي صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه، محذراً الجمهور من التعامل مع أي حسابات أخرى، وعلق على الفيديو قائلا: “هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على إنستغرام.. وأي صفحة أخرى لا تمثلني وغير تابعة لي”.

وحرص النجم المصري على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم “مطرح مطروح” الذي عرض في السينمات مؤخراً.

يذكر أن فيلم مطرح مطروح هو آخر أعمال محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.