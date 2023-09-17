شاهد .. مريام كلينك تفجر المواقع الإلكترونية بالبكيني الأسود الفاضح وهي بوضعية صادمة ..اتفرج كيف يظهر كل شيء للعلن !!

انت الان تتابع خبر مريام كلينك تفجر المواقع الإلكترونية بالبكيني الأسود الفاضح وهي بوضعية صادمة ..اتفرج كيف يظهر كل شيء للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء والمغنية اللبناني ميريام كلينك صورة جديدة لها بالبيكني الأسود الفاضح جدًا أظهر صدرها العارم الكبير.

وقالت: “جميل جدًا حين يكون الطقس مشمسًا”

لا تخجل ميريام من عرض جسدها أمام الملايين ولا يهمها كل ما يمر به لبنان من أوضاع اقتصادية ومعيشية أو في ظل انتشار

حول العالم، كل ما يهمها تسليط الضوء عليها وعلى جسدها فقط.

ورغم العري الذي تقدمه دائمًا إلا أنها انتهت خصوصًا أن كل صورها وفيديوهاتها لا تحقق تفاعلات كبيرة ولا الكثير من الإعجابات كما كانت قبل.

حتى أن أغنيتها الجديدة التي أطلت فيها بشكل عارٍ لم يحقق أكثر من ٩٩ ألف على اليوتيوب.