بالصور- بقبلة..سيلينا غوميز تعبر عن حبها لـ تايلور سويفت

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية سيلينا غوميز على الجمهور بصورة جمعتها بصديقتها النجمة العالمية تايلور سويفت نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت النجمتان وهما تستمتعان بوقتهما كما وظهرت سويفت وهي تعطي سيلينا قبلة على خدها، وعبرت الاخيرة عن حبها لصديقتها.
وفي وقت سابق، ظهرت سيلينا غوميز على السجادة الحمراء بشكل نادر في حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" احتفالاً بترشيحاتها الثلاثة، وقد بدت مذهلة للغاية أثناء القيام بذلك.
ودخلت نجمة البوب إلى مركز برودنشيال في نيوجيرسي بفستان ربيعي ساحر من تصميم أوسكار دي لا رنتا. كانت القطعة الجريئة مكونة بالكامل من زخارف على شكل زهرة سقطت في ذيل هامشي، وتمايلت بشكل رومانسي أثناء سيرها، وتضمن خط عنق حمالة صدر متدلي وفتحة عالية في الساق. تركت غوميز الفستان يتحدث، واقترنته فقط مع الصنادل الحمراء ذات الأربطة، وأقراط الزهور الماسية البيضاء، وخاتم الزهور الماسي المطابق.
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