رامي جمال يستعد لطرح أغنيته الجديدة "هيبدأ يتكلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "هيبدأ يتكلم". إذ من المفترض طرحها يوم 19 سبتمبر الموافق يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر رامي، بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها: "ميعادنا يوم 19 إن شاء الله".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حكايتنا منهية"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من ألحان رامي جمال، كلمات محمد أبو نعمة، توزيع نابلسي، ميكس وماستر خالد سند.