حورية فرغلي: مقابلتش حسن شاكوش ومحبتش اسمي يُذكر بالموضوع ده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت الفنانة حورية فرغلي على أزمة مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وتصريحات الأخيرة أنه على علاقة بفتاة ثالث حرف من اسمها راء، وربط الجمهور بين حورية وشاكوش، وهو ما نفته الفنانة.

حورية أكدت أنها لم تقابل شاكوش نهائيا، ولكنها تحب أغانيه، وقالت خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق: فيه مليون اسم اشمعنا حورية مسكتوا فيه، وأنا عمري ما شفت شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة أنه طلق ريم، لو مكانش فيه حب جامد بينهم مكانش هيكون في خناقات، هي بتحبه أوي وبتغير عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس أنه بتاع ستات".

وتابعت حورية فرغلي: ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها سارة دي أنتوا سافرتوا مع بعض وخرجتوا مع بعض، فمحبتش اسمي يجي في حاجة زي دي، أنا زعلت من الموضوع خصوصًا أنه داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا.

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.