بالصور| مواهب أوبرا الإسكندرية تستلهم سيرة ومؤلفات سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية فصلي الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

ومع أعمال فنان الشعب استمتع حشد جماهيرى بفاصل غنائي للواعدين من أبناء المركز، تضمن: النشيد الوطني، الحلوة دي، أنا المصري، أهو ده اللي صار، زوروني كل سنة مرة، شد الحزام، دنجي دنجي، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين .

وفي الفاصل الثاني تروي طالبات فصل الباليه بمشاركة طلاب فصل البيانو تدريب أميرة رفعت، سيرة خالد الذكر من خلال مشاهد درامية وتابلوهات راقصة صممت خصيصا للاحتفالية، وشارك في إعدادها الكاتب محمد زناتي وصاغ موسيقاها إسلام رفعت، وتضمن: أعمال دنجي دنجي، أنا هويت، أهو ده اللي صار، خفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، مخسوبكوا أنداس، الحلوة دي، يا ورد على فل وياسمين، زوروني كل سنة مرة .

سبق الحفل افتتاح معرضا تشكيليا بالساحة الخارجية للمسرح لمواهب فصل الرسم تدريب داليا فؤاد، ضم لوحات من فن البورترية لملامح فنان الشعب، كما شارك طلاب فصل الكمان تدريب الفنان محمد بركات بعدد من ألحان سيد درويش المميزة.