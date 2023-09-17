شاهد.. أحدث ظهور لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا وهو يستعرض قصة شعره الجديدة.

ونشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر رمضان، بشعر أبيض به خط باللون الأخضر، وعلق قائلًا: "الخط الأخضر، موركسدور، بيروت".

وجاءت تعليقات الجمهور كالأتي: "ما شاء الله ربنا يسعدك، من نجاح لنجاح يارب، الأسطورة، المعلم جعفر العمدة، منور العالم كله يا كبير، جامد اوي".

يعرض لمحمد رمضان حالياً أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "ع الزيرو" والذي بدء عرضه يوم الأربعاء 2 أغسطس ضمن أفلام موسم الصيف ويحقق نجاحاً بشباك التذاكر المصري وسط منافسة لعدد من الأعمال السينمائية التي يتم عرضها منها فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي.