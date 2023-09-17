أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض والتي تنطلق يوم ٢٨ أكتوير.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: "أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على دعمهم اللا محدود لقطاع الترفيه بالمملكة"

وتابع: "دعمهم كان سبب لنجاح موسم الرياض في نسخته الأولى، اليوم نطلق الشعار الجديد لموسم الرياض بهوية ابتكارية ورؤية مستدامة"

وأضاف: "يوم ٢٨ أكتوبر سيتم افتتاح موسم الرياض يقيمه أفضل منظمي الاحتفالات في العالم بمشاركة أشهر النجوم وسيصاحبه إقامة أكبر حدث والأكبر من نوعه في العالم وهو نزال حزام موسم الرياض على الهواء مباشرة"

واستكمل: "موسم الرياض في نسخته الرابعة يستهدف خلق أكثر من ٢٠٠ ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب من ٢٠٠٠ شركة محلية ودولية على مساحة أكثر من ٧ مليون متر مربع من التجارب الترفيهية حول العالم"

وتابع: "من أهم ما تم تطويره في موسم الرياض هذه السنة الموقع الإلكتروني ومنصة تذاكر معتمدة وسيكون في الموسم تجربة جديدة، مسابقة البحث عن الكنز وهي خليط بين الواقع الافتراضي والحقيقة وجائزتها تصل ل ٦ مليون ريال"

واختتم المستشار تركي ال الشيخ حديثه قائلا: "الموسم هذا مختلف، بيج تايم"