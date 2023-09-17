أحمد العوضي يهنئ الفائزين في مسابقته

أعلن الفنان أحمد العوضي عن نتيجة المسابقة التي قدمها لجمهوره، الأسبوع الماضي، وكانت بقيمة 100 ألف جنيه، إذ شرط الإجابة عن السؤال الذي كان قد طرحه، واختار بشكل عشوائي الفائزين، من مختلف التعليقات العشوائية، ليتفاعل معه الآلاف من الجمهور في حب وفرحة للكوماندا.

الفائزون بمسابقة أحمد العوضي

وبمنشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلن الفنان أحمد العوضي عن الفائزين بنشر صورهم معه، معلقًا: «اخواتي الـ11 فازوا بالمسابقة، مبروك عليكم انبسط إني قابلتكم»، وذلك وسط فرحة وابتسامات عديدة كللت الوجوة، وتبين أنهم 6 من الشباب و4 من الفتيات، واعتلى وجههم الكثير من السعادة.

«جاية معايا النهاردة أفرح إخواتي وأراضيهم، زي ما هما بيراضوني بحبهم»، وكان سؤال مسابقة أحمد العوضي وطرحه، وهو أشهر 3 كلمات «للخديوي»، الشخصية التي أداها في مسلسل «إللي مالوش كبير»، الذي عرضه ضمن السباق الرمضاني 2023، وأشهر كلمتين «للكوماندا»، الشخصية التي أداها في مسلسل «ضرب نار»، الذي عرض لأول مرة في رمضان 2023، وسيتم اختيار 4 إجابات صحيحة لـ4 أشخاص بشكل عشوائي.

إعلان «العوضي» عن الجائزة لجمهوره، وكان قد حدده الفنان أحمد العوضي في موعد انتهاء المسابقة لاختيار 4 أشخاص بشكل عشوائي، وتقسيم الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه على أن يحصل كل شخص منهم على مبلغ قيمته 25 ألف جنيه: «كل واحد ربع عمود 25 ألف جنيه، وعلى العهد دايمًا، أنا واخواتي الشقيانين الجدعان»، وأذاعهم في بث مباشر عبر صفحته، وأجرى تعديلًا على المسابقة لزيادة عدد الفائزين، اقترح على جمهوره أن يجعلهم عشرة أشخاص، وكل شخص يفوز بمبلغ 15 ألف جنيه حتى لا يغضب أحد.

وهناك علاقة حب بين الفنان أحمد العوضي وجمهوره، إذ كان يتمنى أن تكون لديه القدرة لإسعاد الجميع حتى يسعد قلب جمهوره، وتمنى أن يديم الحب والمودة بينهم: «مساء الفل على إخواتي الجدعان الـ11، نفسي أكسبكم كلكم، وعهد الله بس ويمين بالله، أنا معاكم دايمًا وربنا يديم الحب ما بينا، جوه قلبي وعهد الله».

وتفاعل الملايين مع منشور أحمد العوضي، إذ تفاعلوا بشكل كبير على منشور الفنان أحمد العوضي، وأعلن أحد المتابعين، أنه في حالة فوزه بالمسابقة، يتبرع بها لشخص يحتاجها، وهو المتعارف دومًا بين أحمد العوضي وجمهوره.

قد يهمك أيضا:

أحمد العوضي يبدأ تصوير «الإسكندراني» الأسبوع المقبل

أحمد العوضي يعلن مسابقة للجمهور بجوائز 100 ألف جنيه