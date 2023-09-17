خالد يوسف يعلق بطريقته الخاصة على نجاح أحمد العوضي

أعلن المخرج خالد يوسف عن السبب الذي دعاه لاختيار الفنان أحمد العوضي من أجل بطولة فيلم "الإسكندراني"، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، مؤكداً أن نجاح العوضي لا علاقة له بعمله مع زوجته ياسمين عبد العزيز.

وقال خالد: "أحمد العوضي ناجح وممثل هايل، وجدير ياخد بطولات سينمائية منفردة، ويتقدم بطل سينمائي زيه زي أبطال السينما، وهو نجح مع ياسمين عبد العزيز لكن النجاح مش مرتبط بيها".

وعن اختياره لباقي أبطال فيلم "الإسكندراني"، أضاف يوسف: "كانوا متوظفين لوحدهم.. دايمًا اللي بيحكمني الدراما ومواصفات الشخصية، وكل شخصية شاورت على اللي يؤديها، وفورًا فكرت في فلان وعرضت عليه ووافق، ومكنش فيه جهد كبير في الكاستنج".

أما عن إخراجه عملاً من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، قال: "لما قرأت السيناريو عجبني جدًا فكلمت نسرين ابنة الراحل العظيم وإني عايز أعمله، وحسيت نفسي واحد من المحظوظين إني في الآخر اشتغل فيلم من كتابة أسامة أنور عكاشة، وأي فيلم عمله عاطف الطيب مع أستاذ أسامة زي كتيبة الإعدام كنت بتمنى أعمله.

ويشارك في فيلم الإسكندراني العديد من الفنانين منهم أحمد العوضي، صلاح عبد الله، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، انتصار، محمد رضوان، خالد سرحان، محمود الليثي، محمود حافظ.

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