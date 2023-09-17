محمد فراج يرد على هجوم جمهوره عليه بسبب دور داليا شوقي في «سفاح الجيزة»

بعد اتهامه محمد فراج يرد على هجوم جمهوره عليه بسبب داليا شوقي: «في فرق بين الإهانة والتجريح».

رد الفنان محمد فراج على الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من جمهوره، وذلك بعد تعليقه على الانتقادات التي تعرضت لها شقيقة زوجتة، الفنانة الشابة داليا شوقي بعد أحد المشاهد لها في مسلسل «سفاح الجيزة»، بالإضافة إلى شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة بسنت شوقي.

وكتب «فراج» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلا: «مساء الفل، فوجئت بعدد كبير من أصدقائي بيقولولي مزعل الجمهور ليه يا فراج؟، بصراحة استغربت من السؤال، أنا بقالي أكتر من 15 سنة ممثل، عمر ما حصل إن اتقال لي جملة زي دي».

أضاف: «القصة باختصار، أنا كنت في العرض الخاص لفيلمي، واتسألت من برنامج محترم عن ردي على شائعة انفصالي عن بسنت وانتقاد أداء داليا شوقي، ورغم إن لا الوقت ولا المكان يستحملوا الكلام ده لأننا بنحتفل بالفيلم لكن احترامًا للإعلام بشكل عام جاوبت».

وتابع عن ما حدث في العرض الخاص لفيلمه الجديد «ڤوي ڤوي ڤوي» بشأن حملة الهجوم التي تعرضت لها شقيقة زوجته داليا شوقي قائلًا: «بس زي ما كلكم عارفين أن صيغة السؤال بتتحذف في المونتاج والخبر اللى بينتشر هو الإجابة فقط لا غير فالسؤال كان: إيه ردي على حملات الإهانة والتجريح فأنا قلت إن ده ماينفعش ناخده بجدية لكن مكنتش بتكلم على الجمهور بشكل عام إطلاقًا».

واستكمل فراج حديثة قائلا: «أنا متأكد إن جمهوري اللي بنى اسم محمد فراج فاهم معنى كلامي كويس وعارف إن في فرق بين وجهة النظر وبين الإهانة والتجريح، ومتأكد إن جمهوري عارف إني مستحيل أحجر على رأيه، وياريت دايما الحكم على أي موقف أو رأي يكون بنظرة شاملة، مش من خلال سطرين متاخدين من مانشيت على فيس بوك، أو من فيديو اتعمل له مونتاج».

واختتم: «معلش طولت عليكم بس يمكن اللي حصل ده كان فرصة لتأكيد أمتناني الدائم بآراء الجمهور وإني بستفيد من النقد والملاحظات زي ما ببقى سعيد بالإشادات..بحبكم وشكرا لدعمكم ليا من بداية مشوارى».

أحدث أعمال الفنان محمد فراج

يذكر أن يعرض حاليا للفنان محمد فراج فيلم «وش في وش» الذي يشارك في بطولته كل من: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم «وش في وش»

تدور قصة فيلم «وش في وش» في إطار اجتماعي كوميدي لايت داخل شقة زوجية تجتمع بالمصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ويجسد خلاله الفنان بيومي فؤاد شخصية عزيز- والد شريف الزوج- محمد ممدوح- متزوج من زينب وتجسدها سلوى محمد على، وقدما فواصل أيضًا مهمة من الضحك.. بينما يقوم الفنان سامي مغاوري بدور مهاب والد داليا الزوجة- الضعيف جدًا أمام زوجته إنعام وتجسدها أنوشكا، وقدما ديو قويا أمام الشاشة، حتى ينجح في النهاية في التحرر والتخلص منها بالطلاق، كونها شخصية انفعالية مسيطرة وتحث على المشاكل وأنانية جدًا جسدتها بأسلوب مميز.

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