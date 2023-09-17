بالفيديو- هذا هو المكان الذي وصفته ميرنا جمال بـ "الجنة"..فما السبب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ميرنا جمال مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وهي تشتري ألوان و معدات للرسم، فمن المعروف أن ميرنا هي فنانة ومبدعة بالرسم، ووصفت المكان الذي تواجدت فيه بالجنة، لأنها تحب الرسم كثيراً و دائماً ما تشارك الجمهور بعض من رسوماتها.



يذكر أن آخر أعمال الممثلة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي"، الذي تم عرضه على منصة شاهد، من بطولة الممثلين مصطفى خاطر و كريم محمود عبدالعزيز، وشارك في المسلسل الممثلان مي القاضي وسامي مغاوري، إخراج خالد مرعي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل في مسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، وفيلم "توأم روحي" مع الممثلين حسن الرداد وأمينة خليل.

