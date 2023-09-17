بالصور- الأناقة والجمال..عنوان إطلالة نانسي عجرم الرائعة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قلوب الجمهور بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بجمال لايوصف فكانت ترتدي فستان قصير باللون الأزرق لامع ذات اكمام وعنق طويل، وتركتشعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج رائع أظهرت من خلاله جمالها وأنوثتها.



وفي وقت سابق، شاركت نانسي عجرم التي تم اختيارها إضافة إلى النجم الأميركي مايكل دوغلاس ونجوم آخرين في مقطع فيديو على يوتيوب خاص بالأمم المتحدة تحت عنوان “الكفاح لأجل السلام”، منضمين كذلك إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "United Nations"، لتوجيه رسالة من أجل التضامن لتحقيق السلام في العالم.

ونشرت نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الخاص على صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي، رسالة كتبت فيها ما معناه : "قبل يوم السلام تشرفت بأن أضم صوتي إلى الفنانين الملهمين وأفراد المجتمع وحفظة السلام في الدعوة إلى السلام . شاهد الفيديو الخاص بنا – عبر @UNPeacekeeping".

