ميرهان حسين تحدد مواصفات شريك حياتها المستقبلي وهكذا تحافظ على جمالها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ميرهان حسين السبب الذي حال دون زواجها حتى الآن كما عددت مواصفات شريك حياتها المستقبلي، إضافة إلى الحديث عن سر حفاظها على جمالها وتألق بشرتها وغيرها من الأمور وذلك خلال بث مباشر لها من خلال خاصية القصة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، تواصلت فيه مع متابعيها وردت على استفساراتهم.



وعن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في شريك أحلامها قالت: "يقدرني، يحترمني، يبقى سندي يبقى شاريني ومتمسك بيا يصوني وأحس إنه بجد بيخاف وميعيطلنيش ويكون في ضهري ويحسسني ويشاركني أفراحي وأحزاني ويوفي بوعوده ليا ويكون حنين عليا ويخاف على زعلي، ويحسسني بالأمان يكون حنين وطيب وبيحترمني قبل ما يحبني بجنون ويموت في دباديبي ويعشقني عشق العشقنقية كلهم".

وعن أكثر ما يجذبها في الرجل قالت: "أكيد مظهره الخارجي أول حاجة بتلفت نظري بس الأهم إن شخصيته تعجبني"، كما كشفت أن مشروبها المفضل هو عصير المانجا وعصير القصب وعصير البطيخ.

وفي معرض ردها حول كيفية حفاظها على جمالها، قالت ميرهان: "بحاول مزعلش على قد ما أقدر وأبعد عن الضغوط وأهتم ببشرتي وصحتي عموما وأكلي ولو قدرت أنام كتير ولو قدرت أشرب ميه وألعب رياضة".