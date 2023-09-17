بالفيديو- الأنوثة والجمال يطغيان على يارا بالفستان الاسود

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية يارا باخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وسحرت الجمهور بجمالها وأناقتها حيث ظهرت بفستان سواري رائع وطويل ذات تصميم مميز من دوت اكمام باللون الأسود واسع، وإعتمدت تسريحة رائعة ربطت فيها شعرها إلى الأعلى، بالإضافة إلى مكياج مميز اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي و قت سابق، طرحت الفنانة يارا بعد تشويق لمتابعيها أحدث أغنياتها المنفردة باللهجة المصرية تحت عنوان "مش بمزاجك" على يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وصوّرتها يارا على طريقة الفيديو كليب وظهرت فيها بلقطة أنثوية جريئة أحدثت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وتحديدًا محبيها الذين تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبرت عن حماسهم للأغنية. وقد جرى التركيز في الكليب الذي حمل توقيع المخرج ريشا سركيس، على شفاه يارا التي نراها تضع ألواناً مختلفة حلاله وفي ختامه يظهر وجهها مع أحمر شفاء باللون البرونزي وعليه حبات من "الستراس" لمّاعة؟

