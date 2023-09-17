ميرنا وليد - بيروت - اثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم موجة تعاطف كبيرة وإشاردات واسعة خلال إحيائها حفلاً في قبرص وذلك بسبب لطافتها وتعاملها الرائع مع جمهور حفلها.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صوراً ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وثق أحدها حمل نانسي لطفلة رضيعة على المسرح لتلتقط صورة معها، وتوقف غنائها لهذا السبب بعد ان اعطت الميكروفون لاحد الاشخاص من الجمهور وراحت تمايز الطفلة بحب وسعادة.
وقد وثقت إحدى متابعات نانسي موقفاً رائعاً لها حين كانت بعض حاضرات حفلها يردن التقاط صور تذكارية معها ومنعهن أمن الحفل لكن نانسي طلبت منهم وبشدة أن يسمحوا لهن بذلك وبالفعل هذا ما حدث وهذا ما يثبت على قرب نانسي من معجبيها ومحبيها رغم أي إجراءات.
وقدمت نانسي في الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، فأشعلت الأجواء حيث راح الحاضرون يرددون كلمات اغنياتها ويتفاعلون معها بشكل لافت، معبرين عن سعادتهم بلقاء نانسي.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم في حفل قبرص توقف الغناء لحمل رضيعة وهكذا تعاملت مع معجباتها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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