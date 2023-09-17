هلا المر تسلّم رفعت طربيه هذه الجائزة في حفل الموريكس دور-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت سفيرة الإعلام الهادف وعضو لجنة تحكيم الموريكس دور الإعلامية ورئيسة تحرير موقع الخليج 365 هلا المر عن سعادتها الكبيرة بتكريم شخصية مهمة في الحفل الذي أقيم بكازينو لبنان.



وشاركت المر عدداً من الصور ظهرت في إحداها على المسرح وهي تسلم جائزة "موركس تكريمي لممثل مسرحي لبناني عن مجمل مسيرته" بدت فيها إلى جانب الإعلامي يزبك وهبي الذي بدت معه أيضاً في صورة أخرى خارج المسرح، كما ظهرت في صورة ثانية مع طربيه بعد تسلمه الجائزة.

ويشار إلى أن طربيه شارك مع العديد من المخرجين في السينما ، كما وقع الكثير من الأعمال الثقافية لصالح تلفزيون لبنان والشبكة الثالثة في التلفزيون الفرنسي، وأبدع في أداء الأدوار الرئيسية في مسرحيات عديدة أشهرها "صخرة طانيوس" مع جيرار أفيدسيان، "جبران" مع برج فازليان، كما شارك في كافة أعمال عبد الحليم كركلا الأخيرة.

وشارك في مهرجاني المسرح الأول والثاني في بغداد وفي مهرجان قرطاج وفي مهرجان ليوبيلس في المغرب وفي مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة.

وتألقت المر بفستان أنيق وبتصميم فريد بقماش الساتان وباللون الأزرق الغامق جاء بقصة عند الكمين وبحزام عند الخصر وتزينت بعقد جميل ووضعت قرطين متناسبين كما داء الماكياج ليبرز ملامح وجهها بطريقة لافتة ورائعة، أما تنورة الفستان فكانت واسعة بقصة من الخصر.