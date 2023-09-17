ميرنا وليد - بيروت - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطة اظهرت الفنان المصري محمد رمضان متوجها إلى داخل كازينو لبنان مرتديا بدلة حمراء مؤلفة من سترة وسروال من دون قميص وذلك لتسام جائزة في حفل موريكس دور لعام 2023

وكان رمضان وصل أمس إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتسلّم جائزته في حفل الموريكس دور وشارك متابعيه لحظة نزوله من الطائرة وقد ارتدى توب بيضاء وسروالاً أسود وصبغ شعره باللون الأشقر البلاتيني، أفضل ممثل عربي عن دوره في شخصية جعفر العمدة وهو المسلسل الذي عرض في رمضان الفائت وحقق نسب مشاهدة عالية عربياً.





كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ببدلة حمراء لتسلم جائزته في حفل الموريكس دور-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.