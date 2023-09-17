نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وهكذا هنأتها أحلام-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ". تقدمت الفنانة الإماراتية أحلام بالتهنئة للفنانة نوال الكويتية وذلك بمناسبة عيد ميلاد إبنتها.

وعلقت أحلام على منشور لـ نوال شاركت من خلاله صورة لها برفقة ابنتها وأرفقته برسالة معايدة جاء فيها :"روح وقلب أمها حنينه .. كل عام وأنتِ بخير بنيتي وعسى الله يطول بعمرك ولايحرمني وجودك بحياتي ياحياتي"، وكتبت أحلام :"آمين يارب وجعلها قره عينچ وتشوفين فيها اللي يسرچ يارب وتشوفينها في اعلا المناصب ونغني لها انا وانتي وهي عرووووس اختي"، لترد عليها نوال شاكرة :"آمين الله يطول بعمرك اختي".

وشكرت نوال جمهورها على تمنياتهم لابنتها في عيد ميلادها وكتبت :"وانتم بخير حبايبي جمهوري الغالي.. الله لايحرمني من وجودكم بحياتي وأبشركم الألبوم قرب إن شاء الله".



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