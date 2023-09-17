الليلة.. عمرو أديب يستضيف تركي آل الشيخ للكشف عن مفاجآت النسخة الرابعة من "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستضيف برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة خاصة الليلة على شاشة " MBCمصر" في تمام العاشرة مساءً معالي المُستشار تُركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ليتحدث عن المُفاجآت والفعاليات التي يشهدها "موسم الرياض" الرابع، ويُعلن عن النجاحات والأرقام القياسية التي تحققت في المواسم الثلاث السابقة من موسم الرياض".

برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، يُقدم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، ويعرض كل جديد ومتميز في حلقاته من الجمعة للإثنين على شاشة " MBCمصر".