بيتر ميمي عن داليا شوقي: "ممثلة كويسة جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه المخرج بيتر ميمي، رسالة دعم للفنانة داليا شوقي بعد تعرضها لانتقادات من قبل الجمهور.

ونشر صورة لها من شخصية مسلسل "سفاح الجيزة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق: "داليا ممثلة كويسة جدًا".

ووجهت الفنانة داليا شوقي، رسالة إلى الجمهور بعد انتقادات أدائها بمسلسل "سفاح الجيزة"، وقالت داليا، ببرنامج "عرب وود" على هامش العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي": " فخورة جدا بدور سلمى وردود الأفعال وفخورة بشغلي الحمد لله، ومفيش حد اجتمع عليه كل الناس، وأنا هفضل دايما باصة في كراستي وباصة لقدام".

وأضافت: "أتمنى بس الناس تعرف إن أنا من لحم ودم بني آدمة.. مش مكنة، وإن التعليقات أو النقد السلبي اللي هو مش بناء خالص مبيفدش حد في حاجة هو بيجرح بس مش أكتر".