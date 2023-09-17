يوسف فوزي: فريد شوقي خدني بالحضن أول ما شافني في فيلم "وحوش الميناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان يوسف فوزي، إنه شارك في عدة أعمال فنية مع نجوم عمالقة مثل الفنان الراحل فريد شوقي وأحمد زكي وغيرهما، موضحا أنه قبل دخوله الوسط الفني كان يمتلك مطعما في إنجلترا، ثم جاء إلى مصر وافتتح مطعما.

وأضاف يوسف فوزي، خلال حواره في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "روحت استديو مصر لـ نيازي مصطفى الله يرحمه، وقولت له أنا عاوز أمثل وكانت دي رغبتي، وقالي إنت شكل مطلوب وبعدها عملت معاه أول فيلم وحوش الميناء مع فريد شوقي ووقتها كان عندي 37 سنة".

وأشار يوسف فوزي، إلى أن فريد شوقي احتضنه في أول مقابلة له خلال تصوير فيلم وحوش الميناء، معقبا :"أول ما شافني خدني بالحضن وقالي أنا شوفتك بتيجي اللوكيشن كتير هنا، وقالي لازم تحب المهنة دي علشان تحبك.. من حظي أني شاركت مع عملاقة الشاشة".

وتحدث يوسف فوزي، عن رفض عائلته لدخوله الفن، وأنه شارك في مشهدين بعمل وبعدها أخبرهم بأنه يخوض تجربة التمثيل، ولكن والده انزعج من ذلك وأخبره بأن الذي يمتهن مهنة التمثيل لا يستمر في عمله.

واختتم يوسف فوزي حديثه قائلا: "من زمان كان نفسي أمثل بس كانت صحتى أحسن من كده.. في الأول الأسرة كان عندها الشهادة الجامعية أهم من أي حاجة.. ووالدتي كانت بريطانية واتجوزت والدي في مصر وهي ممثلة عظيمة ومثلت بإنجلترا مسرحيات كتير".