"بنحافة زائدة".. أحدث ظهور لـ مايان السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وهي تشارك بحفل جوائز The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت في أبو ظبي.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

"إنستجرام". وعلقت: "إلى عائلتي وأصدقائي ومتابعيني الأعزاء، شكرًا لكم على السماح لي بتجربة هذه اللحظة".

وظهرت مايان بنحافة زائدة، وارتدت فستان باللون الأبيض وضعت مكياج بسيط.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالآتي: "ميوش القمر، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، قمر يا روحي، كتير بنحبك".

جدير بالذكر أن مايان السيد عُرض لها في رمضان 2023 مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" أمام النجمة الكبيرة يسرا، وشارك في بطولة العمل محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، أحمد عبدالوهاب، كما ظهرت كضيفة في مسلسل "جت سليمة" في نفس الموسم الرمضاني، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلّام.