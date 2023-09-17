"طاولة".. هدية خاصة لـ هالة صدقي بحفل توزيع جوائز الموركس دور



محمد اسماعيل - القاهرة - يقام مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2023 ببيروت على الهواء مباشرة على شاشة "إل بي سي" وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم الفن في الوطن العربي.

وحرص عدد كبير من هؤلاء النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي على حضور السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان زياد برجي، الفنانة نوال الزغبي، الفنان محمد رمضان، الفنان نيكولا معوض، الفنانة ماغي بو غصن، وآخرون.

وتم تكريم الفنانة هالة صدقي بجائزة "أفضل ممثلة عربية" في الدراما المصرية عن مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي.

وقام القائمين على حفل توزيع الجوائز بإهداء "هالة" طاولة زهر خاصة وسط سعادة غامرة من الفنانة هالة صدقي واحتفاء المتواجدين بها.

والموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.