نوال الزغبي تفوز بـ "أفضل أغنية هادفة" بحفل توزيع جوائز الموركس دور



محمد اسماعيل - القاهرة - يقام مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2023 ببيروت على الهواء مباشرة على شاشة "إل بي سي اي" وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم الفن في الوطن العربي.

وحرص عدد كبير من هؤلاء النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي على حضور السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان زياد برجي، الفنانة نوال الزغبي، الفنان محمد رمضان، الفنان نيكولا معوض، الفنانة ماغي بو غصن، وآخرون.

وكرمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بجائزة "أفضل أغنية هادفة" عن أغنية "حفلة" التي طرحت منذ عام وحققت نسب مشاهدة تخطت الـ 21 مليون.

والموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.