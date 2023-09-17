شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يروج لأغنيته الجديدة "هيبدأ يتكلم".. ويكشف موعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان رامى جمال، لأغنيته الجديدة باسم "هيبدأ يتكلم"، وكشف عن موعد طرحها من خلال حسابه على تويتر، ونشر صورة لبوستر الأغنية وكتب قائلاً: "ميعادنا يوم 19 إن شاء الله".

طرح رامى جمال، مؤخرًا أغنية حكايتنا منهية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، و تعاون فيها مع الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع النابلسي.

كما طرح النجم رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كلمة سلام" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

ومن أغانيه الجديدة أغنية "عاملة إيه"، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة .

كما احتفل النجم رامي جمال مؤخرًا بمرور 20 عاما على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".