شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى حفل غنائى فى 2023 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - النجم أحمد سعد والنجمة روبى يحييان حفلا ضخما فى استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل. القاهرة - سامية سيد - النجم أحمد سعد والنجمة روبى يحييان حفلا ضخما فى استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل. مفاجآت ضخمة واستعراضات مذهلة طوال الحفل

يحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والكثير من الاستعراضات المدهشة.

ويمتلئ الحفل بالمفاجآت الكثيرة التى أعدها خصيصا أحمد سعد وروبى لجمهور حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسوف يقوم الثنائى بغناء الكثير من الأغنيات منها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكى عيون، اختياراتى مدمرة حياتي"، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.