شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب يوافق على إنشاء أكاديمية للموهوبين فى نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن المايسترو سليم سحاب وافق على إنشاء أكاديمية للموهوبين في نقابة الصحفيين، وسيكون الدخل العائد منه لصالح صندوق العلاج والأنشطة بالنقابة.

ووجه كامل التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على رعايتها حفل مرور 100 عام على الموسيقار سيد درويش.

بدأ حفل المايسترو سليم سحاب داخل نقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، ويقود المايسترو كورال أبناء مصر برعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وحضر الحفل الوزيرة نيفين القباج.